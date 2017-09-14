В Истре полицейского заподозрили в получении взятки в 17 миллионов рублей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Начальник Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району Подмосковья задержан при получении взятки в 17 миллионов рублей за прекращение уголовного дела, сообщает ГСУСК по региону.
По данным ведомства, 34-летнего капитана полиции задержали в среду при получении денег от одного из фигурантов уголовного дела. Следователи возбудили дело о получении взятки, на допросе подозреваемый признал вину. Следователи планируют ходатайствовать перед судом о его аресте.