В Истре полицейского заподозрили в получении взятки в 17 миллионов рублей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Начальник Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району Подмосковья задержан при получении взятки в 17 миллионов рублей за прекращение уголовного дела, сообщает ГСУСК по региону.

"Следствием установлено, что… с мая по 13 сентября 2017 года у начальника Павло-Слободского пункта полиции возник преступный умысел, направленный на получение взятки в сумме около 17 миллионов рублей за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве ОМВД России по Истринскому району", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 34-летнего капитана полиции задержали в среду при получении денег от одного из фигурантов уголовного дела. Следователи возбудили дело о получении взятки, на допросе подозреваемый признал вину. Следователи планируют ходатайствовать перед судом о его аресте.