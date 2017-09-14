В ДТП в районе Внуково пострадали пять человек, в том числе ребенок

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе пятилетний ребенок, пострадали в результате ДТП в районе Внуково, мальчика эвакуировали санитарным вертолетом в медучреждение Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Санитарный вертолет МАЦ вылетел по вызову на серьезное ДТП на Рейсовой улице в районе Внуково, где пострадал пятилетний ребенок и еще четыре человека", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в департаменте, ребенок был эвакуирован в медучреждение. "На борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада", — добавили в пресс-службе.