В Бурятии собака принесла в село ногу, вероятно, разыскиваемого убийцы

КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Собака принесла в село в Бурятии часть человеческой ноги, которая, предположительно, принадлежит местному предпринимателю, подозреваемому в убийстве из-за кражи баранов, сообщили РИА Новости в СУ СК республики.
"Тринадцатого сентября 2017 года собака с берега реки в село принесла фрагмент нижней конечности – ступню с частью берцовой кости. На, предположительно, мужских останках была обувь и носок. При этом жена разыскиваемого подозреваемого мужчины заявила, что обнаруженный фрагмент тела принадлежит ее супругу", — сказал представитель следствия.
"Пока не получены результаты экспертиз, следствием будут проверяться все возможные версии происшествия, среди них версия о том, что подозреваемый мужчина мог в лесу совершить самоубийство, а его конечность попала в реку в результате деятельности животных; либо подозреваемый мужчина был убит и расчленен — в этом случае, если экспертами будут установлены признаки того, что конечность была отделена от тела не зубами животных, а в результате применения каких-либо инструментов — незамедлительно будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины. Либо останки вообще не принадлежат подозреваемому мужчине", — пояснили в СК региона.
По данным следствия, исходя из этих фактов продолжается расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство двух предпринимателей.