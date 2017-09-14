В Бурятии собака принесла в село ногу, вероятно, разыскиваемого убийцы

КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Собака принесла в село в Бурятии часть человеческой ноги, которая, предположительно, принадлежит местному предпринимателю, подозреваемому в убийстве из-за кражи баранов, сообщили РИА Новости в СУ СК республики.

Ранее в СК сообщали, что 31 августа предприниматель из села Унэгэтэй в Заиграевском районе устроил на пилораме стрельбу по двум знакомым односельчанам и скрылся в лесном массиве, бросив машину. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужил конфликт на почве кражи баранов. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, его объявили в розыск.

"Тринадцатого сентября 2017 года собака с берега реки в село принесла фрагмент нижней конечности – ступню с частью берцовой кости. На, предположительно, мужских останках была обувь и носок. При этом жена разыскиваемого подозреваемого мужчины заявила, что обнаруженный фрагмент тела принадлежит ее супругу", — сказал представитель следствия.

Он добавил, что останки переданы экспертам для проведения судебно-медицинских исследований. В ближайшее время будут собраны образцы для проведения сравнительного ДНК-исследования и идентификации обнаруженной части тела.

"Пока не получены результаты экспертиз, следствием будут проверяться все возможные версии происшествия, среди них версия о том, что подозреваемый мужчина мог в лесу совершить самоубийство, а его конечность попала в реку в результате деятельности животных; либо подозреваемый мужчина был убит и расчленен — в этом случае, если экспертами будут установлены признаки того, что конечность была отделена от тела не зубами животных, а в результате применения каких-либо инструментов — незамедлительно будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины. Либо останки вообще не принадлежат подозреваемому мужчине", — пояснили в СК региона.

По данным следствия, исходя из этих фактов продолжается расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство двух предпринимателей.