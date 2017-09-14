Фигуранты дела о подкупе при реконструкции "Политеха" признали вину

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Фигуранты дела о коммерческом подкупе при реконструкции "Политехнического музея" Андрей Хацкевич и его предполагаемый подельник Алексей Милованов признали вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила, что исполнительного директора АНО "Политехинжиниринг" Андрея Хацкевича и его предполагаемого подельника Алексея Милованова отправили по домашний арест до 12 ноября.

По данным следствия, фигуранты были задержаны 11 сентября в результате совместной работы сотрудников СК и ФСБ.

"Во время проведения следственных действий они признали вину", — сказала Иванова.

Следствие сообщает, что в середине февраля 2015 года департамент культурного наследия Москвы заключил контракт с АНО "Политехинжинирг", по которому компания должна была контролировать строительные работы в "Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году" (объект культурного наследия).

Впоследствии, как сказано в материалах дела, неустановленные следствием лица из числа руководства "Политехинжиниринга" предложили финансовому директору ООО "Центрстройинвест-2000" передать им 630 тысяч рублей за фактическое подтверждение объемов выполненных работ перед генеральным подрядчиком реконструкции музея АО "Еврохоумбилдинг". После достижения договоренности один из обвиняемых получил 450 тысяч рублей в кафе, второй же получил оставшуюся часть подкупа непосредственно в Большой аудитории, утверждает следствие.