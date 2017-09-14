В Кабардино-Балкарии автомобиль с людьми упал в горное озеро

НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Автомобиль с людьми упал в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на место происшествия выдвинулась группа спасателей, сообщает региональное ГУМЧС.

"В 10.40 мск четверга поступило сообщение, что в Эльбрусском районе напротив селения Былым в озеро Гижгит упала автомашина Chevrolet Niva, в которой, по предварительной информации, находились люди", — говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.