Под Тюменью мальчик утонул в канализационной емкости на территории школы

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен – РИА Новости. Мальчик, погибший после провала грунта на территории школы в Тюменской области, утонул в канализационной емкости, находившейся под грунтом, сообщило следственное управление СКР по региону.
Следственные органы СКР по Тюменской области в связи с этим расследуют уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", уточняет следствие.
В итоге ребенок утонул, уточняет следствие.
Следствие с участием специалистов провело осмотр места происшествия, допросило свидетелей, провело выемку технической документации на строение школы. Назначены и проводятся медицинская и строительная судебные экспертизы, добавляется в сообщении.
На месте происшествия проводится демонтаж конструкции канализационной ёмкости для осмотра ее следователем-криминалистом, расследование уголовного дела продолжается, сообщает следствие.