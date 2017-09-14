Под Тюменью мальчик утонул в канализационной емкости на территории школы

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен – РИА Новости. Мальчик, погибший после провала грунта на территории школы в Тюменской области, утонул в канализационной емкости, находившейся под грунтом, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, днем 13 сентября в правоохранительные органы села Викулово Викуловского района Тюменской области поступило сообщение о провале грунта на территории школы, в результате чего один из учеников провалился под землю. В ходе проведения поисковых работ сотрудники регионального МЧС обнаружили тело мальчика 2009 года рождения.

Следственные органы СКР по Тюменской области в связи с этим расследуют уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", уточняет следствие.

"…установлено, что произошло обрушение бетонного перекрытия канализационной емкости, расположенной под грунтом на прилегающей территории школы, в результате чего в емкость упал учащийся школы 2009 года рождения", — говорится в сообщении.

В итоге ребенок утонул, уточняет следствие.

Следствие с участием специалистов провело осмотр места происшествия, допросило свидетелей, провело выемку технической документации на строение школы. Назначены и проводятся медицинская и строительная судебные экспертизы, добавляется в сообщении.

На месте происшествия проводится демонтаж конструкции канализационной ёмкости для осмотра ее следователем-криминалистом, расследование уголовного дела продолжается, сообщает следствие.