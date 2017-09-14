Под Архангельском три человека погибли при пожаре в деревянном доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 cен — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после пожара в деревянном доме на острове в поселке Соловецкий, где погибли три человека, сообщает СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Пожар произошел в деревянном доме с печным отоплением на острове Малая Муксолма поселка Соловецкий.

"После тушения пожара обнаружены тела трех жителей Архангельской области, которые прибыли на остров для заготовки водорослей", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время на остров вылетит следственно-оперативная группа.