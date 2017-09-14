Суд в Москве оставил под арестом лидера ОПГ Пичугина

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей предполагаемого лидера организованной преступной группы (ОПГ), "вора в законе" Юрия Пичугина, который, по данным следствия, привлекал в группировку спортсменов и бывших силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда Москвы о продлении обвиняемому Пичугину срока ареста до 18 ноября оставить без изменений", — решил суд.

Пичугину вменяется "незаконный оборот оружия, его частей и боеприпасов в составе организованной группы" и "организация преступного сообщества (преступной организации) лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии".

Следственный комитет России в феврале сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества, действовавшего на территории Республики Коми. По версии следователей, в 1994 году Пичугин создал преступную группу, к участию в которой привлекались спортсмены, бывшие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.

На счету организованной преступной группы рэкет, совершение крупных хищений, разбойные нападения, мошенничество с объектами недвижимости и другие преступления. СК также приводит сведения о том, что ОПГ контролировала денежные потоки, проходившие через заключенных в исправительных учреждениях.