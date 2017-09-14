В дальневосточной тайге нашли заблудившегося пять дней назад геолога

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Геолога, заблудившегося 8 сентября в тайге, нашли спустя пять дней на берегу реки Колтуха в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Информация о пропаже 8 сентября в тайге на юге Хабаровского края участника геологической партии — проходчика горных выработок поступила в МЧС 12 сентября. Несколько раз мужчина выходил на связь с коллегами по сотовой связи, сообщив, что находится возле небольшой речки в заброшенном зимовье, но из-за пасмурной погоды не может сориентироваться по солнцу. Коллеги посоветовали ему оставаться на месте и попытались своими силами найти его, но безрезультатно. Тогда геологи обратились за помощью к спасателям.

"13 сентября при проведении поисково-спасательных работ мы обнаружили пострадавшего на берегу реки Колтуха. Виталий пять суток провел в тайге. Ему оказали первую помощь и доставили на лодке в Лесопильное", — приводит пресс-служба слова спасателя Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России Юрия Конкина.

Как отметили в ведомстве, поисковая группа в составе семи опытных спасателей и четырех кинологических расчетов прибыла в Бикинский район из Хабаровска. При помощи местного жителя, знающего местность, спасателям удалось обнаружить пострадавшего.