В дальневосточной тайге нашли заблудившегося пять дней назад геолога

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Геолога, заблудившегося 8 сентября в тайге, нашли спустя пять дней на берегу реки Колтуха в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"13 сентября при проведении поисково-спасательных работ мы обнаружили пострадавшего на берегу реки Колтуха. Виталий пять суток провел в тайге. Ему оказали первую помощь и доставили на лодке в Лесопильное", — приводит пресс-служба слова спасателя Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России Юрия Конкина.
Как отметили в ведомстве, поисковая группа в составе семи опытных спасателей и четырех кинологических расчетов прибыла в Бикинский район из Хабаровска. При помощи местного жителя, знающего местность, спасателям удалось обнаружить пострадавшего.