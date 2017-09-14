В Москве мужчина пойдет под суд за ограбление циркачей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мужчина, ограбивший артистов цирка на юго-востоке Москвы, предстанет перед судом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению мужчины в серии краж имущества граждан на общую сумму свыше 1 миллиона рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что в ходе расследования было установлено, что в течение нескольких лет злоумышленник крал имущество из офисов и других учреждений. "Сотрудники полиции установили причастность фигуранта еще к 8 эпизодам… злоумышленник также проникал в здания путем взлома окон или дверей", — добавила она.