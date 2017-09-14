Сахалинца задержали за пропаганду радикального ислама в колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сен — РИА Новости. ФСБ задержала сахалинца в момент его освобождения из исправительной колонии по подозрению в пропаганде радикального ислама, сообщает пресс-служба УФСБ по Сахалинской области.

"Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего гражданина России. По истечении срока отбывания наказания в 4,5 года ему предъявлено новое обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Он был задержан в момент выхода из ИК-1 Южно-Сахалинска", — говорится в сообщении.

По версии следствия, осужденный, разделяя исламскую идеологию радикального характера и будучи солидарен с идеологией "Исламского государства"*, в период отбывания наказания в исправительном учреждении пропагандировал радикальный ислам, вел разъяснительную работу среди осужденных по оправданию терроризма.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", — сообщили в пресс-службе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.