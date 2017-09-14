Защита обжаловала продление ареста бывшего мэра Владивостока Пушкарева

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Защита экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в масштабных коррупционных схемах, обжаловала решение суда о продлении его ареста, сообщается на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
"На прошлой неделе адвокаты подали апелляционную жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда на решение о продлении нашего с (директором предприятия "Дороги Владивостока") Андреем Лушниковым ареста до 30 ноября. Помимо тех абсурдных доводов о возможности скрыться от следствия или давить на свидетелей, для меня всегда был интересен довод о некоем моем влиянии на политическую обстановку в Приморье", — говорится в сообщении.
Пушкарев отмечает, что никогда не злоупотреблял доверием поддерживающих его граждан, а также добавил, что его команда не участвовала в выборах в Думу Владивостока, прошедших в единый день голосования 10 сентября.
Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".
Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получению взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.
Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.