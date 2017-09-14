Защита обжаловала продление ареста бывшего мэра Владивостока Пушкарева

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Защита экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в масштабных коррупционных схемах, обжаловала решение суда о продлении его ареста, сообщается на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мосгорсуд 29 августа продлил срок ареста Пушкарева до 30 ноября.

"На прошлой неделе адвокаты подали апелляционную жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда на решение о продлении нашего с (директором предприятия "Дороги Владивостока") Андреем Лушниковым ареста до 30 ноября. Помимо тех абсурдных доводов о возможности скрыться от следствия или давить на свидетелей, для меня всегда был интересен довод о некоем моем влиянии на политическую обстановку в Приморье", — говорится в сообщении.

Пушкарев отмечает, что никогда не злоупотреблял доверием поддерживающих его граждан, а также добавил, что его команда не участвовала в выборах в Думу Владивостока, прошедших в единый день голосования 10 сентября.

Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

Как полагают следователи, "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллионов рублей, считает следствие.

Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получению взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.

Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.