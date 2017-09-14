ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен — РИА Новости. В медицинских учреждениях Нижневартовска остаются 12 пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в ХМАО, среди них четверо детей, сообщает пресс-служба администрации города.
"Всего на стационарном лечении остаются 12 человек. Из них у шестерых состояние средней степени тяжести (в том числе трое детей), у четверых — легкой степени тяжести (в том числе несовершеннолетний)", — говорится в сообщении муниципалитета.
Отмечается, что состояние крайне тяжелых пациентов, получивших травмы в результате аварии, изменилось. Сегодня врачи оценивают его как тяжелое, уточняют в администрации Нижневартовска.
В воскресенье власти Югры приняли решение выделить 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим. Помощь, по предварительной информации, получат 15 человек.