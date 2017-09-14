После столкновения грузовика и поезда в Югре в больнице остаются 4 детей

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен — РИА Новости. В медицинских учреждениях Нижневартовска остаются 12 пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в ХМАО, среди них четверо детей, сообщает пресс-служба администрации города.

Столкновение произошло утром 9 сентября на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 20 человек, это жители пяти регионов.

"Всего на стационарном лечении остаются 12 человек. Из них у шестерых состояние средней степени тяжести (в том числе трое детей), у четверых — легкой степени тяжести (в том числе несовершеннолетний)", — говорится в сообщении муниципалитета.

Отмечается, что состояние крайне тяжелых пациентов, получивших травмы в результате аварии, изменилось. Сегодня врачи оценивают его как тяжелое, уточняют в администрации Нижневартовска.

В воскресенье власти Югры приняли решение выделить 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим. Помощь, по предварительной информации, получат 15 человек.