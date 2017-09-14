В Алтайском крае проверяют детдом после публикации СМИ о нарушениях

БАРНАУЛ, 14 сен — РИА Новости. Следователи Алтайского края проверяют информацию о многочисленных нарушениях руководства одного из алтайских детских домов и противоправного поведения воспитанников после публикации в одном из региональных СМИ, сообщил РИА Новости в четверг представитель ведомства.

По его словам, в публикации говорится, что в учреждении директор получала заработную плату за несуществующего медика. По факту присвоения денежных средств правоохранители возбуждали уголовное учреждения, но по решению прокурора дело было передано в органы полиции. Кроме того, по данным СМИ, сотрудники детского дома пожаловались местному депутату на плохое отопление, проблемы с зарплатами и вынужденное увольнение, махинации с закупкой детской обуви и многом другом.

"После публикации по указанию руководителя СУСКР по Алтайскому краю на место для выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикации, выехала группа в составе следователей и следователей-криминалистов аппарата управления. В ходе проверки будет дана юридическая оценка по всем фактам, изложенным в статье", — сказал представитель СК РФ.

Также в статье было опубликована информация, что в учреждении были установлены видеокамеры и прослушки. Бывшие сотрудники детдома утверждают, что все подростки предоставлены сами себе, многие из них воруют, отмечается в сообщении издания.

"Прямо в стенах заведения группа мальчиков устроила расправу над более слабым сверстником. Видео этого инцидента есть в сети. Избиение происходило на глазах у охранника, но он предпочел не вмешиваться", — говорится в сообщении местного СМИ. Также издание утверждает, что подростки из этого учреждения публикуют видео с рассказами о том, как вступают в половую связь с малолетними воспитанницами детдома.