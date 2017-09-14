В Саратове из-за задымления эвакуируют школу

САРАТОВ, 14 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Задымление из-за короткого замыкания проводки произошло в четверг в средней школе в Саратове, в связи с чем сотрудники и ученики были эвакуированы, сообщила пресс-служба губернатора области.
"Сегодня утром в средней образовательной школе №102… произошло задымление, причиной которого стало короткое замыкание проводки. Проведена эвакуация учащихся и педагогического коллектива. В результате ЧП никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Врио губернатора области Валерий Радаев потребовал разобраться с происшествием в школе.
"Глава региона Валерий Радаев дал поручения зампреду правительства области Ивану Кузьмину оперативно провести расследование происшествия, а также проверить, как была проведена подготовка школы к новому учебному году; зампреду правительства области Александру Буренину совместно с руководством города – устранить последствия данного инцидента и возобновить учебный процесс", — говорится в сообщении.
Утро в Саратове снова началось с эвакуации детей https://t.co/RKpEik1zmD #НовостиСаратова #Саратов #Saratov pic.twitter.com/btWBWuLqSh— Новости Саратова (@Novosti_Saratov) 14 сентября 2017 г.