В Благовещенские в среду оказались "заминированными" девять объектов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен — РИА Новости. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что в среду в Благовещенске было "заминировано" 9 административных зданий, в том числе администрация Благовещенского района.

"13 сентября поступило сообщение о минировании 9 административных зданий в Благовещенске: здание администрации Благовещенского района, здание автовокзала, здание аэропорта, ТЦ "Острова" и ТЦ "Бурхан", Амурский областной дом народного творчества, здания школ номер 15, 13 и 17. Проведены кинологические работы расчетами УМВД по городу Благовещенск", подозрительных предметов не обнаружено", — сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

В среду помощник генерального директора аэропорта Благовещенска Евгений Червяков рассказал РИА Новости, что анонимный звонок о якобы заложенном в здании взрывном устройстве поступил после 9.00 мск, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, во время работы спецслужб, по словам Червякова, работа аэропорта не прерывалась, обслуживание проводилось через международный терминал.