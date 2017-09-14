В Благовещенские в среду оказались "заминированными" девять объектов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен — РИА Новости. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что в среду в Благовещенске было "заминировано" 9 административных зданий, в том числе администрация Благовещенского района.
В среду помощник генерального директора аэропорта Благовещенска Евгений Червяков рассказал РИА Новости, что анонимный звонок о якобы заложенном в здании взрывном устройстве поступил после 9.00 мск, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, во время работы спецслужб, по словам Червякова, работа аэропорта не прерывалась, обслуживание проводилось через международный терминал.