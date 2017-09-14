При пожаре в Омске погибла семья из трех человек

НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости. Семья из трёх человек в ночь на четверг погибла при пожаре в собственном частном доме в Омске, сообщает СУСК РФ по региону.
По предварительным данным, установленным в ходе осмотра места происшествия, возгорание могло произойти из-за неисправного электрооборудования или из-за неосторожного обращения хозяина дома с огнем — мужчина курил и употреблял спиртные напитки.
"Для установления точных причин возгорания назначено пожарно-техническое исследование. Причиной смерти людей стало острое отравление продуктами горения", — сообщили в СК.