Житель Томской области попал в больницу после нападения медведя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен — РИА Новости. Медведь ранил жителя Томской области во время охоты, пострадавший находится в больнице Нижневартовска (ХМАО) в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в областном департаменте здравоохранения.
"Затем в соответствии с особым порядком оказания высокотехнологичной медпомощи на этих территориях пациента транспортировали в больницу города Нижневартовска на дальнейшее лечение. Его состояние оценивается как тяжелое", — заявили в департаменте здравоохранения Томской области.