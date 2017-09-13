СК проверит информацию о смерти пациента в очереди в московской больнице

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Следователи проверят информацию о мужчине, якобы умершем в очереди в приемном отделении больницы в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что в августе в Москве мужчина скончался в очереди в приемном отделении Боткинской больницы, прождав врачей четыре часа. В среду стало известно, что Росздравнадзор проведет проверку этой информации.

"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о несвоевременном оказании медицинской помощи мужчине, обратившемуся в одну из столичных больниц", — сказала Иванова.