В Госдуме считают наказание за телефонный терроризм достаточным

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Действующие сейчас меры наказания за "телефонный терроризм" (заведомо ложное сообщение о теракте) соответствуют тяжести преступления и несут достаточную превентивную нагрузку, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупцию Эрнест Валеев ("Единая Россия").

Во вторник первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил ужесточить ответственность за "телефонный терроризм" в России с 5 до 8 лет заключения. Инициатива была высказана после того, как в последние четыре дня во многих российских городах, в том числе в Москве, из-за анонимных звонков с угрозами "минирования" проверялось большое количество зданий с массовым пребыванием людей – торговые центры, вокзалы, вузы, школы. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась.

"Я считаю, что сегодня существующие меры наказания отвечают тяжести преступления и несут достаточную превентивную нагрузку", — сказал Валеев РИА Новости.

Парламентарий отметил, что вопрос об ответственности за заведомо ложное сообщение о факте терроризма уже обсуждался в Госдуме в рамках дискуссии об увеличении меры наказания за преступления террористической направленности.

"(Мы) сочли, что на сегодня предусмотренные законом меры ответственности достаточные. Поэтому здесь, наверно, важнее, чтобы каждый случай такого сообщения был надлежащим образом расследован, и лица, виновные в этом, несли бы ответственность в пределах, установленных современным законодательством", — заявил депутат.

Валеев добавил, что если законопроект об усилении ответственности за "телефонный терроризм" будет внесен, то он, безусловно, будет рассматриваться еще раз. "Любые предложения по изменению законодательства могут обсуждаться тогда, когда они официально внесены в виде законодательной инициативы. А так любые высказывания депутатов или членов Совета Федерации не являются официальным законопроектом, который следует обсуждать. А намерения обсуждать, я думаю — дело бесперспективное", — заключил первый зампред думского комитета.