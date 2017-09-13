В Госдуме считают наказание за телефонный терроризм достаточным

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Действующие сейчас меры наказания за "телефонный терроризм" (заведомо ложное сообщение о теракте) соответствуют тяжести преступления и несут достаточную превентивную нагрузку, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупцию Эрнест Валеев ("Единая Россия").
"Я считаю, что сегодня существующие меры наказания отвечают тяжести преступления и несут достаточную превентивную нагрузку", — сказал Валеев РИА Новости.
Парламентарий отметил, что вопрос об ответственности за заведомо ложное сообщение о факте терроризма уже обсуждался в Госдуме в рамках дискуссии об увеличении меры наказания за преступления террористической направленности.
Валеев добавил, что если законопроект об усилении ответственности за "телефонный терроризм" будет внесен, то он, безусловно, будет рассматриваться еще раз. "Любые предложения по изменению законодательства могут обсуждаться тогда, когда они официально внесены в виде законодательной инициативы. А так любые высказывания депутатов или членов Совета Федерации не являются официальным законопроектом, который следует обсуждать. А намерения обсуждать, я думаю — дело бесперспективное", — заключил первый зампред думского комитета.