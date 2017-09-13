В МГИМО отменили пары после эвакуации из-за звонка о минировании

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Московском государственном институте международных отношений МИД РФ (МГИМО) отметили вечерние пары после эвакуации из-за поступившего звонка о минировании вуза, сообщил РИА Новости один из преподавателей учебного заведения.

"В 15.55 началась пара. В 16.00 в аудиторию зашел охранник и сообщил об эвакуации… После 17.30 в вузе уже никого не было. Тех, кто ехал на вечерние пары, предупредили, чтобы они не приезжали, их не будет", — сообщил собеседник агентства.

Сотрудник вуза также отметил, что эвакуация прошла спокойно, паники не было.

Серия подобных звонков зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о минировании нигде не подтвердилась, но правоохранители были вынуждены реагировать и проверять. По данным источника РИА Новости, многие из звонков могли быть сделаны с территории Украины.

Только во вторник такие звонки фиксировались в 22 городах России. Из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек. В Москве, в частности, проверялись Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы, ГУМ, МГИМО, торговый центр "Метрополис" на Ленинградское шоссе, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, радиорынок в Митино, всего 23 объекта.

Силовики ведут активный поиск звонивших.