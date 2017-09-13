РЭУ имени Плеханова эвакуировал главный корпус из-за звонков о минировании

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский экономический университет (РЭУ) имени Плеханова в Москве в среду эвакуировал главный корпус вуза из-за звонка о минировании, в здании работали кинологи, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.

"Нам около 15.30 был звонок, после которого пошла вся цепочка, которая должна быть при эвакуации. Мы эвакуировали весь главный корпус, речь идет только об одном корпусе. Всех эвакуировали со всеми нормами", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в вузе, после 17 часов в вуз приехали кинологи, однако на данный момент их заключения о случившемся в университете нет.

Серия подобных звонков о "минировании" зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась. По данным источника РИА Новости, многие из звонков могли быть сделаны с территории Украины.

Только во вторник такие звонки фиксировались в 22 городах России. Из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек. В Москве, в частности, проверки коснулись 23 различных объектов, в том числе Киевского, Ярославского и Казанского вокзалоа, ГУМа, МГИМО, торгового центра "Метрополис" на Ленинградское шоссе, Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынка в Митино.