"Победу" оштрафовали за продажу билетов сверх количества посадочных мест

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" оштрафована на 20 тысяч рублей по итогам проверки за продажу 196 билетов на рейс с 189 посадочными местами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в марте 2017 года женщина приобрела билет на рейс авиакомпании по маршруту Красноярск – Москва. Однако, добавили в транспортной прокуратуре, в нарушение федеральных авиационных правил, согласно которым пассажиру гарантируется закрепление места на воздушном судне, ей отказано в регистрации на рейс по причине отсутствия посадочных мест.

"В ходе проверки прокуратура установила, что при компоновке воздушного судна 189 посадочными местами, авиакомпанией на вышеуказанный рейс было продано 196 билетов. В связи с этим, прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ", — сообщили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе, согласно постановлению управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю авиакомпания признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.