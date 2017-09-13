В Саратове вынесли приговор мужчине, избившему собаку

САРАТОВ, 13 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове приговорил местного жителя к пяти месяцам исправительных работ по обвинению в том, что он избил и душил цепью собаку, сообщила в среду областная прокуратура.

Генпрокуратура РФ ранее сообщала, что в марте обвиняемый во дворе дома в Саратове из хулиганских побуждений избил собаку, охранявшую двор, после чего стал душить ее металлической цепью. Отмечалось, что 29-летний мужчина применял при этом "садистские методы".

"Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил Александру Шуршалову наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", — говорится в сообщении.

Суд признал Шуршалова виновным по статье "Жестокое обращение с животным".

"В результате его действий собаке причинен тяжкий вред здоровью, ампутирована лапа", — уточнили в прокуратуре.