Белорусские таможенники нашли в чемодане у россиянина "террариум"

МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Гражданин России пытался незаконно ввезти в Белоруссию в своем чемодане более 90 живых змей, пауков, ящериц и скорпионов, сообщил в среду Государственный таможенный комитет республики.

"При проведении таможенного контроля в отношении багажа гражданина Российской Федерации, прибывшего в Национальный аэропорт "Минск" авиарейсом "Вена–Минск", вместо личных вещей сотрудники таможни обнаружили целый "террариум". В чемодане путешественника находились коробочки, баночки и свертки, в которых перемещались более 90 живых змей, пауков, ящериц и скорпионов", — говорится в сообщении на сайте комитета.

По данным ведомства, никаких сопроводительных документов на перевозку животных у молодого человека не имелось, в том числе и необходимых для ветеринарного контроля в случае законной перевозки.

Как пояснил владелец чемодана, такая "коллекция" приобретена для себя на выставке рептилий в Германии, отмечается в сообщении. "Исходя из надписей на коробках, многие змеи относятся к виду Lavandertessera и Bothrops (Американские копьеголовые змеи семейства гадюковых)… По предварительной оценке экспертов, большинство из них ядовиты и опасны для человека", — заявили в комитете.

"По данному факту таможней "Минск-2" проводится проверка. "Террариум" до окончания разбирательства отправится в Минский зоопарк, где специалисты проведут экспертизу и позаботятся о животных", — добавили в ГТК.

В свою очередь Госпогранкомитет Белоруссии уточнил, что 36-летний гражданин РФ перевозил в ручной клади 54 змеи, пять ящериц, 25 пауков, а также девять скорпионов.