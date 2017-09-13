В Брянске после эвакуации торговых центров возбудили уголовное дело

БРЯНСК, 13 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ложных сообщений о террористических актах, из-за которых в Брянске были эвакуированы посетители двух торговых центров, сообщил журналистам глава Брянска Александр Хлиманков на пресс-конференции в среду.

В понедельник вечером по не озвученной причине были эвакуированы посетители крупных торговых центров "Аэропарк" и "БУМ-сити" в Советском и Бежицком районах Брянска. По свидетельству очевидцев, посетителей торговых центров и отделов по громкой связи попросили выйти из помещений в связи с проведением учебной эвакуации, администрация ТЦ проинструктировала работников о необходимости проверить помещения на предмет обнаружения подозрительных предметов.

"Были обследованы территории центров, взрывных устройств не обнаружили. Заведено уголовное дело, ведется следствие", — сказал Хлиманков.

Источник в силовых структурах региона подтвердил информацию о возбуждении уголовных дел по данным фактам.

Серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий была зафиксирована в крупных российских городах в течение трех дней с воскресенья. Анонимные звонки затронули только во вторник 45 тысяч человек в 22 городах России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. По словам источника в силовых структурах, многие из телефонных звонков, по предварительным данным, поступали с территории Украины.