Экс-губернатор Белых в суде сравнил себя с Юрием Деточкиным

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Обвиняемый в получении взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых в суде сравнил себя с персонажем советского фильма Юрием Деточкиным, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

В среду Белых заявил на допросе, что не покупал дорогих вещей, не имел незадекларированного имущества и занимался благотворительностью.

"У меня не было иллюзий по поводу бюджета региона. Так какая логика в обвинении, если я брал деньги — 18 миллионов рублей, — и столько же денег потратил на благотворительность? Можно вспомнить Юрия Деточкина, но тут не будут биться ни сроки, ни суммы", — сказал Белых.

Юрий Деточкин — главный герой фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", которого сыграл Иннокентий Смоктуновский. Деточкин угонял автомобили у коррумпированных людей, затем продавал их, а вырученные деньги переводил детским домам.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.