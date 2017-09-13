Мосгорсуд оставил в СИЗО гадалку по делу о хищении денег Нота-банка

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 1 октября срока ареста гадалки Ноны Михай по делу о хищении денег Нота-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решение Тверского суда Москвы от 16 августа 2017 года оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.
"Нота-банк" также фигурирует в деле полковника МВД Дмитрия Захарченко, следствие считает, что он предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске. Давшие показания на подозреваемого в коррупции полковника Захарченко бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса находятся под домашним арестом.
Дело полковника приобрело общественный резонанс, поскольку в его квартире обнаружили 9 миллиардов рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник МВД объяснить не смог.