Мосгорсуд оставил в СИЗО гадалку по делу о хищении денег Нота-банка

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 1 октября срока ареста гадалки Ноны Михай по делу о хищении денег Нота-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Полиция в рамках уголовного дела Нота-банка расследует четыре эпизода: два по мошенничеству и еще два по растрате. Ранее сообщалось, что "дыра" в банке после отзыва лицензии у кредитной организации в ноябре 2015 года составила 26 миллиардов рублей. Гадалка Михай обвиняется в пособничестве мошенничеству путем советов руководству банка при помощи карт таро и кофейной гущи.

"Решение Тверского суда Москвы от 16 августа 2017 года оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

Ранее суд продлил до 5 октября арест бывших совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных по делу о хищении средств вкладчиков.

"Нота-банк" также фигурирует в деле полковника МВД Дмитрия Захарченко, следствие считает, что он предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске. Давшие показания на подозреваемого в коррупции полковника Захарченко бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса находятся под домашним арестом.

Дело полковника приобрело общественный резонанс, поскольку в его квартире обнаружили 9 миллиардов рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник МВД объяснить не смог.