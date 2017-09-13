В Перми возбудили дело по факту "минирования" семи школ и вокзала

УФА, 13 сен — РИА Новости. Правоохранители Перми возбудили уголовное дело по факту анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в семи школах города и железнодорожном вокзале 12 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Пермского края.

Утром 12 сентября в полицию Перми поступило анонимное сообщение о том, что в семи школах города заложены взрывчатые устройства. Были эвакуировано 5706 школьников и учителей, во всех школах города отменили уроки. Позже правоохранителям поступило сообщение о минировании на железнодорожном вокзале. Из здания вокзала эвакуировали всех пассажиров. Полиция нигде не нашла взрывные устройства.

"Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, 12 сентября в 22.20 была закончена проверка всех объектов, в отношении которых совершались звонки о заложенных взрывных устройствах. Опасные предметы не обнаружены. Управлением МВД России по городу Перми возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — пояснили в правительстве региона.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности звонившего.

В пресс-службе правительства отметили, что утром 13 сентября правоохранители еще раз проверили семь школ, о которых шла речь, после чего детей запустили на уроки. Все образовательные учреждения города работают в штатном режиме.