Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку АЧС в Саратовской области

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россельхознадзор вновь зафиксировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской области, сообщает ведомство в среду.

Ранее Россельхознадзор уже фиксировал вспышки АЧС в этом регионе. Так, в начале сентября в результате лабораторных исследований был выделен геном вируса в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, обнаруженного на территории охотхозяйства "Волга" Балаковского района и в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи личного подсобного хозяйства в селе Афанасьевка Воскресенского района.

На этот раз геном вируса был обнаружен в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве в селе Семеновка Марксовского района.

"В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Саратовской области под контролем управления Россельхознадзора по Саратовской области. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.