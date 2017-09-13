Источник сообщил подробности поджога машины у офиса адвоката Учителя

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция разыскивает нескольких подозреваемых по делу о поджоге автомобилей возле адвокатского бюро в Москве, где работает защитник режиссера фильма "Матильда" Константин Добрынин, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин в понедельник написал на своей странице в Facebook , что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

"В рамках расследования уголовного дела были просмотрены камеры видеонаблюдения, изображение с которых показывает, что в поджоге участвовало несколько человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, их личности сейчас устанавливаются, принимаются меры к их розыску и задержанию. Точное число подозреваемых источник не уточнил.