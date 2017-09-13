Появилось видео задержания замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Видео задержания замглавы ФСИН Олега Коршунова появилось в сети.

На кадрах видно, как правоохранители надевают на чиновника наручники и выводят его из здания. Уходя, Коршунов просит человека за кадром закрыть яхту. Ранее источник сообщил РИА Новости, что замдиректора ФСИН могли задержать, когда он отдыхал на своем катере.

Коршунова задержали в среду, против него возбуждено уголовное дело о крупной растрате. Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет, вероятнее всего, о недостаче при строительстве СИЗО "Кресты-2". Заместителю директора ФСИН грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, к Коршунову "было много претензий". "Он сам догадывался, что скоро может произойти подобное. Не зря еще месяц-два назад он сам написал заявление об увольнении", — рассказала зампред комиссии Ева Меркачева.

Коршунов с 2013 года возглавлял финансово-экономическое управление Федеральной службы исполнения наказаний. В 2014 году его назначили на должность замдиректора ведомства. Является действительным государственным советником второго класса.