МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Замглавы ФСИН России Олег Коршунов в момент задержания в Москве мог находиться на своём катере, так как в свободное время часто отдыхал на нем, сообщил РИА Новости в среду информированный источник.

В сведениях о доходах за 2016 год чиновник указал, что владеет водный катером Carver, скутером Yamaha и моторной лодкой Brig.

"В свободное время он часто отдыхал на своём катере. Не исключено, что был на нем и в момент задержания", — сказал собеседник агентства.

В среду официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что Коршунов задержан, против него возбуждено дело о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.

С 2013 года Коршунов возглавлял финансово-экономическое управление Федеральной службы исполнения наказаний. Был назначен на должность заместителя директора ведомства в 2014 году. Является действительным государственным советником РФ второго класса.