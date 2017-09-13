Суд в Карелии продлил арест замдиректора лагеря "Сямозеро"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Верховный суд (ВС) Карелии в среду удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 18 декабря срока ареста заместителя директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Вадима Виноградова по делу о гибели детей на озере во время шторма, сообщил РИА Новости представитель ВС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Виноградову срок содержания под стражей на три месяца, до 18 декабря 2017 года. В общей сложности арест будет длиться 18 месяцев", — сказал собеседник агентства.

Рассмотрение аналогичного ходатайства в отношении директора лагеря "Сямозеро" Елены Решетовой состоится в четверг.

В мае СК РФ сообщал о завершении следственных действий в отношении фигурантов уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

Решетовой и Виноградову предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Экс-руководителю Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко предъявлено обвинение в халатности.