В Красноярском крае школьник умер на уроке физкультуры

КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Тринадцатилетний школьник потерял сознание и скончался во время урока физкультуры в городе Ачинске Красноярского края, возбуждено дело о халатности, сообщила официальный представитель ГСУСК РФ по краю Ольга Шаманская.

По предварительной версии, инцидент произошел во время урока на территории школьного двора.

"Находясь на спортивной площадке, несовершеннолетний подросток выполнял физические упражнения, через короткое время после этого ему стало плохо, после чего он упал без сознания. Медицинские работники из школы, сотрудники больницы проводили реанимационные мероприятия, однако несмотря на это школьник скончался", — сказала Шаманская.

Она отметила, что у подростка были проблемы с сердечно-сосудистой системой, он был частично ограничен в физической нагрузке, "что не освобождало его от посещения уроков физической культуры".

По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло по неосторожности смерть человека).