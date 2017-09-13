Замглавы ФСИН Коршунову грозит до десяти лет лишения свободы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову, задержанному по делу о крупной растрате, грозит до десяти лет лишения свободы.

В среду официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что Коршунов задержан , против него возбуждено дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Согласно Уголовному кодексу России, подобные деяния наказываются лишением свободы до десяти лет со штрафом в 1 миллион рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что следствие в четверг будет просить суд об аресте Коршунова. Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Коршунов несколько месяцев назад написал заявление об увольнении. По ее словам, к замглавы ФСИН "было очень много претензий".

С 2013 года Коршунов возглавлял финансово-экономическое управление Федеральной службы исполнения наказаний. Был назначен на должность заместителя директора ведомства в 2014 году. Является действительным государственным советником РФ второго класса.