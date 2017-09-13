В Тюменской области мальчик погиб при провале грунта на территории школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Мальчик погиб в Тюменской области в результате провала грунта, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Ведутся следственные действия.

"В дневное время 13 сентября в правоохранительные органы села Викулово Викуловского района Тюменской области поступило сообщение о провале грунта на территории школы, в результате чего один из учеников провалился под землю. В ходе проведения поисковых работ сотрудниками регионального МЧС было обнаружено тело мальчика 2009 года рождения", — говорится в сообщении.