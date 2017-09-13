В Челябинске после звонков о "минировании" эвакуировали 11 тысяч человек

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен – РИА Новости. Более 11 тысяч человек были эвакуированы из мест массового скопления людей в Челябинске после анонимных сообщений о подозрительных предметах, сообщил в среду начальник городского управления МВД России Сергей Миронов.

По данным областной полиции, в понедельник с 20.00 (18.00 мск) до 23.30 (21.30 мск) в дежурную часть поступали заведомо ложные сообщения о подозрительных предметах в более чем десяти объектах Челябинска и Копейска, в том числе в торговых комплексах этих городов. В ходе осмотра полицией этих объектов подозрительных предметов обнаружено не было.

В среду в администрации Челябинска состоялось внеочередное заседании антитеррористической комиссии города.

"В Челябинске 12 сентября было зарегистрировано 15 анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в девяти торговых комплексах, четырех гостиницах и двух развлекательных заведениях. Всего из зданий за несколько часов было эвакуировано 11,37 тысячи человек. Было задействовано почти 200 сотрудников полиции, более 100 человек федеральной противопожарной службы по региону, а также представители Росгвардии и медицинские работники", — цитирует Миронова пресс-служба горадминистрации.

По его словам, все объекты были обследованы в кратчайшие сроки, но информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

Как сообщил глава города Евгений Тефтелев, после произошедшего до всех руководителей крупных предприятий доведена соответствующая информация и пошаговые мероприятия при возникновении таких ситуаций.

"Отмечу, что челябинцы стали намного бдительнее. Достаточно часто поступают сообщения от жителей города о подозрительных предметах на остановочных комплексах или в общественном транспорте", — сказал он.

Тефтелев добавил, что до 25 сентября руководители компаний должны будут провести учения с персоналом и доложить горадминистрации о принятых мерах безопасности.