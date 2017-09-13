В Москве загорелся торговый центр "Филион"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Посетителей и персонал четырехэтажного здания торгового центра "Филион" частично эвакуируют на западе Москвы из-за возгорания утеплителя, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Публикация от Olga Ionova (@olga_ionova5) Сен 13 2017 в 3:32 PDT

"Проводится частичная эвакуация. Горит утеплитель под обшивкой здания на втором и четвертом этажах", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, открытое горение уже сбито. По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведутся 17 расчетов, около 60 человек.

ТЦ находится по адресу: Багратионовский проезд, дом 5.