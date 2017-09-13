СК возбудил дело о растрате в отношении замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заместителя директора ФСИН Олега Коршунова задержали по подозрению в крупной растрате, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Дело рассматривается по статье 160, часть 4 УК ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения").

"Подозреваемый задержан", — сказала она.

С 2013 года Коршунов возглавлял финансово-экономического управление Федеральной службы исполнения наказаний. В 2014 году стал заместителем директора ведомства. Является действительным государственным советником 2 класса.