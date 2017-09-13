Уральские органы опеки обвинили в халатности по делу об истязании девочки

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Следователи установили признаки халатности органов опеки в деле об истязании приемной девочки в Свердловской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"По результатам проведения необходимого комплекса следственных мероприятий, в действиях органов опеки установлены признаки преступления… "халатность", — сказала она.
В рамках расследования обоих уголовных дел СК выясняет все обстоятельства нарушения прав девочки. По итогам расследования следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки, принимавших решение о передаче женщине ребенка на воспитание.
"Следователями устанавливается, в полном ли объеме органами опеки были проведены все необходимые мероприятия, направленные на выяснение данных о личности женщины, условий ее проживания, а также осуществлялись ли последующие необходимые мероприятия по контролю за условиями жизни девочки в приемной семье", — добавила Петренко.
Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.