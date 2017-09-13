В Томске проверяют здания, о минировании которых сообщили анонимы

НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы в Томске в среду проводят обследование социальных и торговых объектов, о минировании которых поступили анонимные сообщения, сообщает администрация Томской области.

В сообщении со ссылкой на замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова говорится, что администрация региона и региональные управления ФСБ и МВД России полностью контролируют ситуацию, связанную с провокационными звонками в Томске 13 сентября.

"В нескольких регионах страны, в том числе и в Томске, организованы провокации с телефонными звонками, связанными с "минированием" социальных и торговых объектов. Региональные управления ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение, проводя обязательное обследование и эвакуацию людей. Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций", — сообщил Толстоносов.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что анонимные телефонные звонки с угрозами во вторник затронули 45 тысяч человек в 22 городах России. Серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. По данным источника, многие звонки исходили, по предварительным данным, с территории Украины.