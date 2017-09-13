В отношении экс-главы Чебоксар возбудили шестое уголовно дело

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Шестое уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой, сообщает пресс-служба СК РФ.

"В отношении нее возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2014 года в Чебоксарах Клементьева незаконно потратила более 100 тысяч рублей возглавляемого ею ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед" на поездку в город Актау в Казахстане для участия в Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии, которая никак не связана с деятельностью возглавляемой ею коммерческой организации.

Отмечается, что ранее в отношении Клементьевой было возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей "злоупотребление должностными полномочиями" — три эпизода, статьей "растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в том числе: в особо крупном размере" — два эпизода.

В середине августа суд продлил Клементьевой домашний арест до 15 ноября.