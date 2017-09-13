Свидетель рассказал о разговоре Сечина и Улюкаева на саммите БРИКС

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Свидетель по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева менеджер службы безопасности "Роснефти" Вадим Деревягин сообщил, что не видел, как обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов экс-министр в разговоре на саммите БРИКС в Гоа с главой "Роснефти" Игорем Сечиным показал ему на пальцах цифру два.

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"Я сопровождал Сечина на саммите БРИКС. В первый день саммита в перерыве между двусторонними встречами и переговорами Сечин играл (в бильярд – ред.) с главой банка ВТБ (Андреем) Костиным, в процессе игры я непосредственно видел, как к столу подошел Улюкаев и имел непродолжительный разговор с Сечиным, не более пяти минут. Я не видел, чтобы Улюкаев показывал какие-то жесты Сечину, в том числе и цифру два на пальцах, но возможно, он сделала это незаметно", — говорится в показаниях свидетеля, оглашенных на процессе в Замоскворецком суде Москвы.