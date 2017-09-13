Под Псковом женщина держала пятерых детей без еды в антисанитарных условиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Прокурор Куньинского района Псковской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении матери пятерых детей, которая держала их без еды в антисанитарных условиях, а в период запоев оставляла на попечение сожителя, применявшего к детям силу, сообщает в среду прокуратура региона.

Как установило следствие, женщина, будучи матерью детей 2004, 2005, 2007, 2010 и 2012 годов рождения, не исполняла свои родительские обязанности.

"(Она)… содержала свое домовладение в антисанитарных условиях, не обеспечивала детей продуктами питания, находилась в периодических алкогольных запоях, не ночевала дома, оставляя при этом детей с сожителем, который в целях наказания за незначительные проступки применял к детям физическую силу, постоянно унижал и оскорблял их", — уточняет областное надзорное ведомство.

Уголовное дело возбуждено по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". Максимальное наказание составляет до 3 лет лишение свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.

Как отмечает региональное надзорное ведомство, сейчас пострадавшие дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Органами опеки и попечительства района решается вопрос о лишении женщины родительских прав.