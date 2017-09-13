Прокуратура упрекнула защиту Улюкаева в попытке затянуть процесс

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Прокуратура упрекнула защиту экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева в попытке затянуть процесс, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Адвокаты попросили суд изучить диск с аудиозаписью разговора главы "Роснефти" Игоря Сечина и Улюкаева, в ходе которого они договорились о встрече в офисе нефтяной компании.

Однако гособвинитель Борис Непорожный посчитал такое ходатайство попыткой затянуть процесс и помешать стороне обвинения представлять свои доказательства.

"Ходатайства защиты направлены на затягивание процесса. Сторона защиты данную позицию занимает с первого дня заседания, каким-то образом пытаясь нарушить право стороны обвинения представлять доказательства суду", — сказал прокурор.

Суд отказался изучить диск с записью разговора Сечина и Улюкаева.