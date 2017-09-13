В Саратове прошла масштабная проверка после анонимных звонках о минировании

САРАТОВ, 13 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Анонимные сообщения о минировании порядка 20 зданий в Саратове проверены, взрывные устройства не обнаружены, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного управления ФСБ.
Собеседница агентства отметила, что звонки были анонимные. "Есть предположение, что были использованы средства IP-телефонии. Откуда (были звонки), выясняется… Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица или лиц, причастных к звонкам. Ведется розыск", — добавила она.
Ранее в пресс-службе администрации Саратова сообщили РИА Новости, что все сотрудники в среду утром по тревоге эвакуированы из здания администрации города, одно крыло которого занимает также городская дума, здание полностью оцеплено.
Сообщения о "минировании" различных объектов — школ, вузов, вокзалов, административных зданий и торговых центров по всей России продолжаются четвертый день. Источник в силовых структурах РФ во вторник сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, телефонные звонки поступают с территории Украины.