В Саратове прошла масштабная проверка после анонимных звонках о минировании

САРАТОВ, 13 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Анонимные сообщения о минировании порядка 20 зданий в Саратове проверены, взрывные устройства не обнаружены, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного управления ФСБ.

"Со вчерашнего вечера поступали звонки о минировании определенных мест массового пребывания людей, в эти места сразу же выезжали сотрудники всех экстренных и специальных служб. В ходе проверки объектов обнаруженных взрывных устройств не было… По вчерашнему дню было порядка 17 объектов, по сегодняшнему дню количество объектов растет", — сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства отметила, что звонки были анонимные. "Есть предположение, что были использованы средства IP-телефонии. Откуда (были звонки), выясняется… Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица или лиц, причастных к звонкам. Ведется розыск", — добавила она.

Ранее в пресс-службе администрации Саратова сообщили РИА Новости, что все сотрудники в среду утром по тревоге эвакуированы из здания администрации города, одно крыло которого занимает также городская дума, здание полностью оцеплено.

При этом аналогичные эвакуации в Саратове во вторник поздно вечером проводились из торговых центров "Тау-Галерея", "Карусель", "Хэппи-Молл", "Синий Кит", "Сити-Молл" и ряда других объектов, а в среду утром, помимо мэрии, стало известно об эвакуации колледжа имени Яблочкова, художественного училища имени Боголюбова, школы №18, географического факультета Саратовского госуниверситета, медицинского колледжа и техникума железнодорожного транспорта.

Сообщения о "минировании" различных объектов — школ, вузов, вокзалов, административных зданий и торговых центров по всей России продолжаются четвертый день. Источник в силовых структурах РФ во вторник сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, телефонные звонки поступают с территории Украины.