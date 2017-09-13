После столкновения грузовика и поезда в ХМАО в больнице остаются 13 человек

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен – РИА Новости. На лечении в медицинских учреждениях Нижневартовска остаются 13 пострадавших в результате произошедшего в субботу столкновения грузовика и поезда на железнодорожном переезде в ХМАО, сообщает в среду официальный штаб правительства Югры.

Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 20 человек, это жители пяти регионов.

"На стационарном лечении находятся 13 человек, в том числе четверо детей. Семь пациентов выписано. Отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое. По крайне тяжелым пациентам информация прежняя, без изменений", — отметили в правительственном штабе.