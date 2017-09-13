Находящийся в колонии рецидивист похитил у россиян более миллиона рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. Отбывающий наказание в колонии Хабаровского края рецидивист похитил обманным путем более 1 миллиона рублей у жителей Ямала и других регионов России, сообщает управление МВД по ЯНАО.
"Общий материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей", — добавили в УМВД, уточнив, что по данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают расследование и устанавливают возможную причастность находящегося в тюрьме мужчины к другим аналогичным преступлениям.