Находящийся в колонии рецидивист похитил у россиян более миллиона рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. Отбывающий наказание в колонии Хабаровского края рецидивист похитил обманным путем более 1 миллиона рублей у жителей Ямала и других регионов России, сообщает управление МВД по ЯНАО.

Отмечается, что жертвами мошенника стали как минимум семь человек. По информации полиции, рецидивист, найдя объявления о грузовых перевозках, звонил по указанным номерам телефонов и вводил граждан в заблуждение под предлогом продажи дизельного топлива по заниженным ценам. Ему переводили деньги, которые он в свою очередь переводил на счет банковской карты своей знакомой из Челябинска.

"Общий материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей", — добавили в УМВД, уточнив, что по данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают расследование и устанавливают возможную причастность находящегося в тюрьме мужчины к другим аналогичным преступлениям.