Девятым свидетелем по делу Улюкаева допросят его бывшего секретаря

Заседание суда по делу А. Улюкаева. Архивное фото

Заседание суда по делу А. Улюкаева. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Девятым свидетелем по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева со стороны гособвинения допросят его бывшего секретаря, главного специалиста ФАС Ирину Дютину, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Просим допросить Дютину", — сказал гособвинитель.

В 2016 году она работала секретарем Улюкаева. "В мои обязанности входило отвечать на звонки в приемной, соединять звонки", — сказала Дютина.

Помимо данного свидетеля, в списке гособвинителей значатся глава "Роснефти" Игорь Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.