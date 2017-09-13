Девятым свидетелем по делу Улюкаева допросят его бывшего секретаря

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Девятым свидетелем по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева со стороны гособвинения допросят его бывшего секретаря, главного специалиста ФАС Ирину Дютину, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Просим допросить Дютину", — сказал гособвинитель.
В 2016 году она работала секретарем Улюкаева. "В мои обязанности входило отвечать на звонки в приемной, соединять звонки", — сказала Дютина.
Помимо данного свидетеля, в списке гособвинителей значатся глава "Роснефти" Игорь Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.